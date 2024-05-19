Teknoloji markasından beklenmedik karar çıktı: Satıştan kaldırdı! Milyonluk televizyon, şubelerden toplatılıyor

Televizyonlar artık geleneksel formlardan kurtularak daha sanatsal veya bakış açısına göre egzotik bir teknolojik ürün haline geliyor. LG Display tarafından CES 2018’den itibaren her yıl gösterilen kıvrılabilir OLED TV’ler de bunlardan birisi. LG, 2020 yılında bu forma sahip LG Signature OLED R modelini satışa da çıkarmıştı. Aradan geçen 4 yılın ardından şimdi ise bu TV’nin üretimden kaldırıldığı belirtiliyor.,

Kıvrılabilir ekranlı LG TV'lere elveda

LG Signature OLED R, 65 inçlik ekran boyutuna ve 100.000 dolar gibi bir fiyata sahipti. Şimdiye kadar ne kadar sattığı bilinmiyor ancak LG, bu yıl için LG Signature OLED T adından şeffaf ekranlı bir TV’yi satışa sunarak boşalan açığı kapatmaya çalışacak. İlginç bir şekilde kıvrılabilir ekranlı Signature OLED R’nin fiyatı hiç düşmedi veya daha uygun modelleri piyasaya sürülmedi. Bu da LG’nin üretim noktasında maliyetlerde iyileşmeye gidemediğine işaret ediyor olabilir.

Bilmeyenler için, LG Rollable yanı kıvrılabilir ekranlı modelleri, tabandaki bir hoparlör sistemi standından yükselen ve kullanılmadığında tekrar bu bölmenin içerisine gizlenen OLED panele sahip. Çalışma prensibini stor perde gibi düşünebilirsiniz. LG her ne kadar bu TV’lerin üretimini durdursa da prensipte teknolojileri yeni şeffaf ekranlı TV’lerinde yaşayacak.

Bu şeffaf ekranlı modeller adından da bariz olduğu gibi arkasını gösteriyor, bu da siyah gibi renklerin verilmesini zorlaştırıyor. LG, bu sorunu çözmek için alttaki bölmede bir katman bulunduruyor. Tıpkı kıvrılabilir ekranlar gibi bu katman da alçalıp yükseliyor ve şeffaf TV’yi normale dönüştürüyor. LG, Signature OLED T modelini bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor.