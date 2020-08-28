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Ekonomi Teknoloji geliştirme bölgeleri genişliyor
Ekonomi

Teknoloji geliştirme bölgeleri genişliyor

Bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki alan “Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:48:00 -
Teknoloji geliştirme bölgeleri genişliyor

Melikgazi’deki bir başka alanın da “Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı (TGB-3)” olarak tespit edilmesi kararlaştırıldı.

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesindeki alan da “Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı” olarak tespit edildi.

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin daha önce Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen alanı değiştirildi.

Ayrıca, ilgili Bakanlar Kurulu kararının, “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kadıköy Alanı”na ilişkin kısmı yürürlükten kaldırılırken, İstanbul’un Üsküdar bölgesinde belirlenen alan “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı” olarak belirlendi.

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