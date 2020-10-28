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Teknoloji Teknoloji devi rakibini satın alıyor!
Teknoloji

Teknoloji devi rakibini satın alıyor!

Teknoloji devi AMD, rakibi Xilinx'i 35 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 03:26:00 -
Teknoloji devi rakibini satın alıyor!

ABD merkezli bilgisayar işlemcisi tasarımcısı Advanced Micro Devices Inc. (AMD), rakibi Xilinx'i 35 milyar dolar değerle satın almaya hazırlanıyor.

Şirketin yaptığı açıklamalara göre anlaşmanın 2021 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor. Anlaşma sağlanırsa Xilinx, 13,000 mühendisi istihdam eden bir çip tasarlama şirketi olacak.

AMD firması bilgisayar işlemcisi ve grafik kartı işlemcisi alanında Intel firması ile rekabet ediyor.

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