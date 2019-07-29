Teknoloji devi Apple, Siri skandalıyla çalkalanıyor! Yetkililer harekete geçti

Bugün insanlara hizmet veren pek çok platform otonom hale geldi ve insan eli değmeden sonuç alınabiliyor. Bununla birlikte bu kavram sadece düşünceden ibaret olabilir zira halen ne kadar otonom olursa olsun insanın müdahale etmesi gerek.

Apple’ın Siri asistanı sektörün en önemli teknolojilerinden birisi durumunda ve kullanıcı ile girilen tüm etkileşimlerin gizli bir şekilde muhafaza edildiği sürekli dile getiriliyor. Bununla birlikte Siri’nin verimliliğini kontrol etmek için insan unsuru kullanılıyor.

Siri, Apple tarafından dinleniyor!

Kaynaklardan gelen bilgilere göre firma Siri’nin özellikle başlatılma davranışını anlayabilmek için kayıtların bir kısmını editörlere dinletiyor. Normalde Siri belirli komut dizeleriyle faaliyete geçiyor ancak fermuar sesi veya bir kişi konuşurken tesadüfen kullanıcının Apple Watchsaatini yukarı doğru kaldırması gibi sebeplerle de dinlemeye başlayabiliyor. Bundan da kullanıcının haberi olmuyor. Özellikle HomePod ve Apple Watch cihazlarının hatalı dinlemeye sebebiyet verdiği dile getiriliyor.

Siri mahrem bilgileri yanlışlıkla kaydetmiş olabilir!

Apple özellikle bunları anlayabilmek için editörler görevlendirmiş ancak kullanıcı farkında olmadığı için kontrol edilen Siri kayıtlarının çok mahrem bilgiler içerdiği ifade ediliyor. İsmi açıklanmayan bir editör uyuşturucu kullanımı, cinsel taciz, doktorlar ile hastalık konuşmaları gibi pek çok içeriğin Siri tarafından dinlendiğini belirtirken kendisinin de son derece rahatsız olduğunu ifade ediyor.

Apple tüm dinlemeleri kanunlar dahilinde yapıyor

Aslında konu kanunlar ve sözleşmeler dahilinde gerçekleşiyor ancak editörün amacı kullanıcıların bunun farkında olarak konuşmaları gerektiğini hatırlatmak. Yani yanı başınızda duran iOS cihazınız veya HomePod cihazınızın farkında olmadan dinleme yapabileceğini bilmeniz gerekiyor. Apple ise içerik kontrolünün yönetmeliklere uygun olarak yapıldığını ve editörlerin dinledikleri içeriklerin kime ait olduğunu bilmediklerini açıkladı.