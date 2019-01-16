0553 313 94 23

Teknokent'e FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Hacettepe Teknokent AŞ ile ilgili FETÖ soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 10:38
Teknokent'e FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Hacettepe Teknokent AŞ ile ilgili FETÖ soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HacettepeTeknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında üçüncü dalga olarak; Ankara ve İstanbul illerinde toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir. Şu aşamada 4 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 10:38
  1. İstanbul
  2. Hacettepe
  3. FETÖ
  4. Teknokent
  5. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  6. Hacettepe Teknokent AŞ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
    1. YouTube tehlikeli şakalar içeren..
    2. İranlı sunucu ABD'de gözaltına alındı!
    3. Kasımpaşa Eren Derdiyok'a kancayı taktı
    4. Afyonkarahisar'da kar yağışı
    5. Malezya'dan İsrail'in katıldığı..
    6. İTO’dan Akit’e ziyaret
    7. Akit yazdı, MEB harekete geçti
    8. Tesettüre girmişti... "Günah diye..
    9. Görüşmenin detayları ortaya çıktı!..
    10. Teknokent'e FETÖ operasyonu!..
    11. CHP belediye başkan adayları son dakika
    12. TCMB'den döviz depo ihalesi
    13. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu..
    14. Ankara "uluslararası teknoloji..
    15. Federer ve Wozniacki set vermeden tur..
    16. Kuyumcu soygunu görüntüsünün deşifre..
    17. CHP İzmir Karabağlar belediye başkan..
    18. 'Kesik baş' cinayetinde flaş gelişme!
    19. "İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde..
    20. İşte Yunan gâvuru
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Gamze Özçelik'ten oyuncu bozuntusuna ders niteliğinde cevap
    Gamze Özçelik'ten oyuncu bozuntusuna ders niteliğinde cevap
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var