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Teknofest, milli teknoloji hamlesinin itici gücü oldu! Yüzbinleri İstanbul’da buluşturdu

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali(TEKNOFEST İstanbul) başladı. Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretilen, başta savunma sanayisi olmak üzere çeşitli alanlarda başarısını ispatlayan araçlar, TEKNOFEST’te sergilenmeye başladı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:04
Teknofest, milli teknoloji hamlesinin itici gücü oldu! Yüzbinleri İstanbul’da buluşturdu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, 22 Eylül’e kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

“Hayallerinizden vazgeçmeyin”

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlere girişimci olmaları tavsiyesinde bulunarak, “Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerin peşine düşmekten asla vazgeçmeyin” dedi. Varank, TEKNOFEST İstanbul’un halka açık ve ücretsiz olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’deki bütün vatandaşlarımızı İstanbul’a, Atatürk Havalimanı’na davet ediyorum. Bu sadece gençlere ve çocuklara yönelik bir festival değil. Aileler gelsinler, burada milli teknolojilerimizle ürettiğimiz ürünleri görsünler, bunlarla gurur duysunlar ve çocuklarının kariyer planlarını yaparken çocuklarına eğitim yönlendirmesi yaparken burada gördükleri şeylerden, etkilendikleri hadiselerden de faydalansınlar istiyoruz.

122 ülkeden 50 bin yarışmacı

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise konuşmasında şu mesajı verdi: “Yediden yetmişe el ele vererek ‘Tam Bağımsız Türkiye’ yolculuğuna hep birlikte devam edeceğiz. Bu festivalde, gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı, en kıymetli umut ışığımızdır. TEKNOFEST bu yıl 19 farklı alanda, 122 ülkeden, 81 ilden, 50 bin yarışmacının katıldığı teknoloji yarışmalarının adresi oldu.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Festivalde sergilenen araçlar içerisinde Milli Muhrip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, sualtı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer aldı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Türkiye’nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ, alanda bulunan savaş uçaklarının altına monte edilmiş şekilde sergileniyor.

Rusya başta olmak üzere savunma sanayisinde çalışma yürüten birçok ülke de festivalde hava ve kara araçlarını tanıttı.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:04
  1. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı)
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  3. Atatürk Havalimanı
  4. TEKNOFEST İstanbul
  5. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  6. Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
  7. Tam Bağımsız Türkiye
  8. Milli Muhrip Uçağı
  9. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı
  10. milli uçan araba Cezeri
  11. mayına karşı korunaklı araç Kirpi
  12. bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan
  13. çok motorlu insansız hava aracı Serçe
  14. Altay tankı
  15. özel operasyon aracı
  16. sualtı arama kurtarma timi aracı
  17. taktik tekerlekli araç
  18. yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç
  19. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
  20. Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE)
  21. Türk Hava Kuvvetleri
  22. hava-hava füzesi Göktuğ
  23. savunma sanayisi

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