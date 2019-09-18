Teknofest, milli teknoloji hamlesinin itici gücü oldu! Yüzbinleri İstanbul’da buluşturdu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, 22 Eylül’e kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

“Hayallerinizden vazgeçmeyin”

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlere girişimci olmaları tavsiyesinde bulunarak, “Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerin peşine düşmekten asla vazgeçmeyin” dedi. Varank, TEKNOFEST İstanbul’un halka açık ve ücretsiz olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’deki bütün vatandaşlarımızı İstanbul’a, Atatürk Havalimanı’na davet ediyorum. Bu sadece gençlere ve çocuklara yönelik bir festival değil. Aileler gelsinler, burada milli teknolojilerimizle ürettiğimiz ürünleri görsünler, bunlarla gurur duysunlar ve çocuklarının kariyer planlarını yaparken çocuklarına eğitim yönlendirmesi yaparken burada gördükleri şeylerden, etkilendikleri hadiselerden de faydalansınlar istiyoruz.”

122 ülkeden 50 bin yarışmacı

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise konuşmasında şu mesajı verdi: “Yediden yetmişe el ele vererek ‘Tam Bağımsız Türkiye’ yolculuğuna hep birlikte devam edeceğiz. Bu festivalde, gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı, en kıymetli umut ışığımızdır. TEKNOFEST bu yıl 19 farklı alanda, 122 ülkeden, 81 ilden, 50 bin yarışmacının katıldığı teknoloji yarışmalarının adresi oldu.”

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Festivalde sergilenen araçlar içerisinde Milli Muhrip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, sualtı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer aldı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Türkiye’nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ, alanda bulunan savaş uçaklarının altına monte edilmiş şekilde sergileniyor.

Rusya başta olmak üzere savunma sanayisinde çalışma yürüten birçok ülke de festivalde hava ve kara araçlarını tanıttı.