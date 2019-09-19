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TEKNOFEST 3 günde 416 bin ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye'nin milli ve yerli teknoloji hamlesine tanık olunan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini ilk 3 gününde 416 bin kişi ziyaret etti.

19 Eylül 2019 Perşembe 21:26
TEKNOFEST 3 günde 416 bin ziyaretçiyi ağırladı

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) ilk 3 günde 416 bin kişiyi ağırladı.

Yapılan açıklamaya göre, her yaştan insanın katıldığı festivalin üçüncü gününde de teknoloji yarışmaları, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, sergiler, stant etkinlikleri, seminer ve konferans programları hız kesmeden devam etti.

Katılımcılar, enerji ve coşkunun gün boyunca yaşandığı festivalde hem gezerek hem de atölye çalışmalarına dahil olarak deneyim kazandı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) stant alanında "Tarih Öncesi Dönemin İzleri Atölyesi", "Desenli Kanatlar Atölyesi", "Uzay Taşları Atölyesi", "Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi", "Havacılık ve Uzay Atölyesi", "Nanoteknoloji Atölyesi", "Enerji Teknolojileri Atölyesi", "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Geleceğin bilimine öncülük edebilecek insanların yarıştığı, finalist takımların toplamda 3 milyon Türk lirasının üzerinde ödül kazanacağı, havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan 19 farklı kategorideki teknoloji yarışmaları da devam etti. Robotaksi Binek Otonom Araç yarışmasında rekabet edenler, yarışmanın ilk gün heyecanını yaşadı.

- "Gökyüzünün Yıldızları" yeniden sahnedeydi

Festivalin ilk gününden itibaren on binlerce insanın özel olarak izlemeye geldiği uçuş gösterileri bugün de devam etti. Türkiye'nin en önemli gösteri ekipleri Solo Türk ve Türk Yıldızları şovlarını gerçekleştirdi. Gösteriyi izleyen ziyaretçiler ellerindeki telefon ve fotoğraf makineleriyle en güzel anı yakalamaya çalıştı. Büyük beğeni toplayan gösterilerinin yanı sıra TSK Harekat Gösteri Uçuşları, İçişleri Bakanlığı Gösteri Uçuşları, TEİ İHA Gösteri Uçuşları ve MC 21 Rus yolcu uçağı da ziyaretçilere hünerlerini sergiledi. Festivalin üçüncü gün sürprizi ise Russian Knights oldu. Rusya'nın ünlü gösteri uçakları Russian Nights Aerobatic Team yaptıkları gösteriyle TEKNOFEST ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

TEKNOFEST kapsamında ilki geçen yıl düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesinin ikincisi yapıldı. Türkiye'nin teknoloji girişimleri için bölgesel merkez olma hedefine yönelik önemli olan zirve, Türk girişimcileri ve yatırımcıları ile uluslararasıteknoloji girişimcilerini buluşturdu. Eğitim teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, gıda ve tarım teknolojileri, spor ve sağlık teknolojileri ile uzay teknolojileri gibi birçok konuda girişim önerileri sonucunda kazananlar belli oldu.

Bursa Teknik Üniversitesi standında "elektrik elektronik atölyesi", roket yarışması etkinlik çadırında ise "TÜBİTAK SAGE Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi" düzenlendi.

Festival kapsamında, dikey rüzgar tüneli, gökbilim planetaryumu ve bilim seferberliği planetaryum da ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaştı.

Yarın dördüncü günü gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul'daki etkinlikler kesintisiz devam edecek. Solo Türk ve yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş'un uçuş gösterileri, atölye çalışmaları, yarışmalar, etkinlikler ve sergilerin ardından Mustafa Sandal konser verecek.

- Milli teknolojinin geldiği nokta

Sergi alanında, Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar da sergilendi. İlk kez görücüye çıkan silahlı insansız hava aracı Bayraktar Akıncı Taaruzi İHA, Atak helikopteri, eğitim uçağı Hürjet ve Milli Muharip Uçağı ile 38 farklı hava aracı festival alanında yerini aldı.

Katılımcıların ilk kez yakından görme fırsatı buldukları ilk milli uçan araba Cezeri de BAYKAR stant alanında teknoloji meraklılarıyla buluştu. Kara araçları bölümünde ise yolcularını mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı koruyan BMC Amazon UKS-Otonom, Altay tankı, Kirpi, ambulans dahil dokuz araç sergileniyor.

TEKNOFEST İstanbulteknoloji yarışmaları destekçilerinden ASELSAN, BAYKAR, İGA, İSBAK, ROKETSAN, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK, TÜRKSAT ile birlikte festivale AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, HAVELSAN, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM, TEİ, TR Motor, TURKCELL, Bilişim Vadisi, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu ve Ulaştırma Bakanlığı destek veriyor.

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yer alıyor.

TEKNOFEST 2019'un medya paydaşları arasında Anadolu Ajansı'nın yanı sıra Albayrak Medya, Ciner Medya, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Kanal 7, Sabah Gazetesi, TGRT Haber, TRT ve Türk Medya bulunuyor.

Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor. Kaynak : AA

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 21:26
  1. Bursa
  2. Karadeniz Teknik Üniversitesi
  3. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  4. İstanbul Teknik Üniversitesi
  5. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  6. Yıldız Teknik Üniversitesi

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