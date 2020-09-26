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Aktüel TEKNOFEST 2020'nin 3. gününde gösteri uçuşları yapıldı
Aktüel

TEKNOFEST 2020'nin 3. gününde gösteri uçuşları yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 13:35:09 -
TEKNOFEST 2020'nin 3. gününde gösteri uçuşları yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'nin 3. gününde hava araçları gösteri uçuşu yaptı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen festivalde hava araçları, Gaziantep Kalesi çevresindeki uçuşlarla vatandaşlara unutulmaz dakikalar yaşattı.

İlk olarak SoloTürk, birbirinden değişik hareketler sergilediği uçuşla vatandaşların beğenisini topladı. Daha sonra Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları kentin semalarında gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, gökyüzüne dumanla ay ve yıldız çizerek Türk bayrağını resmetti.

Dünyanın en başarılı akrobasi pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa da havada hünerlerini sergiledi. Atak helikopterleri, havada "harmandalı"na eşlik etti.

Hava araçlarının gösterilerini vatandaşlar, Türk bayrağı sallayarak ve alkışlarla izledi.

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