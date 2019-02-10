Teknik direktör Yılmaz Vural: Önce kutladılar, sonra kovdular
Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam sosyal medya hesabı üzerinden ayrılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.10 Şubat 2019 Pazar 00:47
Adana Demirspor'daki görevine son verilen teknik direktör Yılmaz Vural, yaşananlara sosyal medya hesabından isyan etti. Tecrübeli teknik adam Gazişehir Gaziantep maçından sonra başına gelenleri anlattı.
Yılmaz Vural'dan açıklama!
Instagram hesabından açıklama yayınlayan Yılmaz Vural, "Gazişehir maçından sonra, önce kutladılar sonra sözleşmemizi tek taraflı fesih edip görevimize son verdiler. Ben ve ekibim başkan ve yönetiminin verdiği nedenini bilmediğim bu süpriz karara saygı duyduk. Sevgili Murat Sancak'a ve yönetimine başarılar diliyorum. Adana Demirsporun büyük taraftarına, futbolcularına ve kulüp personeline veda edemediğim için üzgünüm. Hepinizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ