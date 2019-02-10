Teknik direktör Yılmaz Vural: Önce kutladılar, sonra kovdular Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam sosyal medya hesabı üzerinden ayrılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor'daki görevine son verilen teknik direktör Yılmaz Vural, yaşananlara sosyal medya hesabından isyan etti. Tecrübeli teknik adam Gazişehir Gaziantep maçından sonra başına gelenleri anlattı.



Yılmaz Vural'dan açıklama! Instagram hesabından açıklama yayınlayan Yılmaz Vural, "Gazişehir maçından sonra, önce kutladılar sonra sözleşmemizi tek taraflı fesih edip görevimize son verdiler. Ben ve ekibim başkan ve yönetiminin verdiği nedenini bilmediğim bu süpriz karara saygı duyduk. Sevgili Murat Sancak'a ve yönetimine başarılar diliyorum. Adana Demirsporun büyük taraftarına, futbolcularına ve kulüp personeline veda edemediğim için üzgünüm. Hepinizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.