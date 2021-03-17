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Aktüel Tekne alabora oldu! 2 kişi kayıp
Aktüel

Tekne alabora oldu! 2 kişi kayıp

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, gölete balık tutmaya giden 3 arkadaşın içerisinde bulunduğu tekne alabora oldu. 3 arkadaştan 1'i yüzerek kurtulurken, diğer 2'si ise suda kayboldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 22:51:00 -
Tekne alabora oldu! 2 kişi kayıp

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Soydan mahallesinde bulunan sulama göletinde yaşandı. Balık tutmaya giden 3 arkadaş, tekne ile gölete açıldı.

Kısa süre sonra rüzgar nedeniyle alabora olan teknede bulunan Jiyan Kendiş (19), Ahmet Mendeş (22) ve Mahmut Kendiş (25), suya düştü.

Gençlerden Mahmut Kendiş yüzerek sudan çıkmayı başarırken, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen su altı arama kurtarma ekipleri, iki gencin bulunması için arama- kurtarma çalışması başlattı.

Fakat ekipler hava şartları ve karanlıktan dolayı arama çalışmalarına ara verdi. Arama çalışmalarının sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi.

Gölette kaybolan iki gencin yakınları ise gölet kenarında çalışılmaları gözyaşları içerisinde takip etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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