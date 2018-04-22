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Tekirdağspor amatör kümeye düştü

TFF 3. Grup'ta mücadele eden ve ligde kalma uğraşı veren Tekirdağspor deplasmanda oynadığı maçta Osmaniyespor'a 4-3 yenilince ligin bitimine iki hafta kala küme düşmekten kurtulamadı.

22 Nisan 2018 Pazar 21:12
Tekirdağspor amatör kümeye düştü

Ligde geride kalan 32 maç sonunda topladığı 27 puanla 18 takımlı grubun son sırasında yer alan Tekirdağspor, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Osmaniyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 3-0 mağlup kapatan Tekirdağspor'un ikinci yarıdaki performansı puan almaya yetmeyince Tekirdağspor sahadan 4 -3 mağlup olarak puansız ayrıldı ve bitime 2 hafta kala küme düşme hattının 8 puan gerisine düştü. Tekirdağ böylece matematiksel olarak ligden düşmesi kesinleşti. Gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak olan Tekirdağspor, Çorluspor 1947 ve Kapaklıspor takımları arasında oynanan play-out maçını Çorluspor 1947'nin kazanarak ligde kalmasının ardından önümüzdeki sezon Çorluspor 1947 ve Çerkezköy 1911 takımlarının da yer aldığı grupta boy gösterecek ve yeniden profesyonel liglere dönme çabası harcayacak.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 21:12
  1. Osmaniye
  2. TFF 3. Grup
  3. Tekirdağspor

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