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Aktüel Tekirdağ'daki tren kazası davası sürüyor
Aktüel

Tekirdağ'daki tren kazası davası sürüyor

Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi - Duruşmada yeni bilirkişi raporu okundu

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:36:29 -
Tekirdağ'daki tren kazası davası sürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 4 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi salonunda devam edilen duruşmaya, tutuksuz sanıklar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşma öncesi salona girenlerin ateşleri ölçüldü, salonda sosyal mesafeye uygun bir şekilde yer almaları sağlandı.

Duruşma, bilgi ve belgeler ile yeni bilirkişi raporunun okunmasıyla devam etti.

Bilirkişi raporunda şu ifadeler kullanıldı:

"Demiryolu altyapısı ve sanat yapılarında olağanüstü hava koşulları ile ilgili gerekli önlemleri (balast tutucu duvar dahil) almayan ve meteorolojik durum ile hava koşulları hakkında gerekli koordinasyonu sağlamayan; TCDD Genel Müdürlüğü AR-GE Birimi, Merkez ve 1. Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi müdürlükleri ve diğer ilgili müdürlüklerin kusurlu oldukları...

Demiryolu altyapısı ve sanat yapılarını üstyapıda yapılan yenilemelere uygun hale getirmeyen TCDD Genel Müdürlüğünün Alt Yapı ve Sanat Yapılarını Yenilemeden Sorumlu Başkanlığının kusurlu olduğu..."

Bu arada, duruşma öncesi Bulvar Yolu Santral Işıklar mevkisinde toplanan grup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne geldi.

Dava öncesi kazada kızını, kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Bilgin, adalet için mücadele ettiklerini ifade ederek, "Bugün altıncı duruşma için buradayız. Gecikmiş adaleti bulmak için buradayız. Yanlı bilirkişi heyetinin attığı imza ile çıkan raporun peşinden iki buçuk yıldır sürükleniyoruz. Suçlu yağmur dendi, suçlu yağmur değildi bunu tüm dünya görüyor, biliyordu. Çıkan son raporda TCDD kusurlu çıkmıştır. Gecikmiş adaletin davasını görmeye geldik." dedi.

- Tren kazası

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

İddianamede "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.


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