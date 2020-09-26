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Aktüel Tekirdağ'da yemeğinden insan parmağı çıktığını iddia eden kişi, şikayetçi oldu
Aktüel

Tekirdağ'da yemeğinden insan parmağı çıktığını iddia eden kişi, şikayetçi oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-26 17:44:58 -
Tekirdağ'da yemeğinden insan parmağı çıktığını iddia eden kişi, şikayetçi oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çalıştığı fabrikada yemekten çıkan insan parmağının bir kısmını farkında olmadan yediğini iddia eden işçi, yemek fabrikası hakkında suç duyurusunda bulundu.

İlçedeki bir tekstil fabrikasında çalışan 32 yaşındaki Burhan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustos ayında fabrikada öğle arasında turşu yerken dişlerine sert bir cismin takıldığını söyledi.

Bu cismi ağzından çıkardığında insan parmağı olduğunu fark ettiğini belirten Yılmaz, "Midem bulandı kustum ve titremeye başladım. Hemen durumu iş yeri yönetimine bildirdim. Onlar da izin verdi ve hastaneye gittim. Yapılan tetkiklerde sert cismin insan parmağı olduğu ve bunun bir kısmını yediğim belirlendi." dedi.

Yılmaz, olayın ardından bir daha yemek yiyemediğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Ben işime devam etmek istedim ancak aynı şirket yemek getirdiği için çalışamadım. Günlerdir süt ve çayla besleniyorum, bir şey yiyemiyorum. Ailece zor durumdayız. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Parmağın sahibinde hastalık olsaydı bana da geçebilirdi. Empati kursunlar, benim yerimde onlar olsaydı ne hissederlerdi."

Yılmaz, yemekten çıktığını iddia ettiği parmağın, yemek şirketinde çalışan bir aşçıya ait olduğunu öğrendiğini ifade etti.


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