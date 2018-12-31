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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonuna 4 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 30 gram eroin maddesi, uyuşturucu nitelikli 30 hap, hassas terazi ve ölçü kabı, 2pompalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:30
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonuna 4 gözaltı

Tekirdağ'da polis ekiplerince yeni yıl öncesi düzenlenen operasyonda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Tekirdağ ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yılbaşı öncesinde uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde yapılan uygulamalarda 30 gram eroin maddesi, uyuşturucu nitelikli 30 hap, hassas terazi ve ölçü kabı, 2  pompalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 19:30
  1. Tekirdağ
  2. Çorlu
  3. uyuşturucu operasyonu

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