Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Yaklaşık 100 polisle 18 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.