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Aktüel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
Aktüel

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 19:38:00 -
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 100 polisle 18 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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