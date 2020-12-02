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Aktüel Tekirdağ'da Türk Telekom kablolarını çaldığı iddia edilen 6 kişi yakalandı
Aktüel

Tekirdağ'da Türk Telekom kablolarını çaldığı iddia edilen 6 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:44:46 -
Tekirdağ'da Türk Telekom kablolarını çaldığı iddia edilen 6 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaraereğlisi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kamaradere Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait iletişim ve internet erişim hizmeti sağlayan 300 metre bakır kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu kabloyu çaldığı iddia edilen 6 zanlıyı gözaltına aldı, kablolara el koydu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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