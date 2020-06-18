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Aktüel

Tekirdağ’da trafik kazasında araçlar kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kullanılamaz hale gelen araçlarda kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:00:52 -
Tekirdağ’da trafik kazasında araçlar kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kullanılamaz hale gelen araçlarda kimsenin yaralanmaması sevindirdi.


Kaza, Muratlı ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bir benzinlik önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer T. sevk ve idaresindeki 59 LH 880 plakalı otomobil, Berkay G. yönetiminde 39 ST 672 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Berkay G. yönetimindeki araç olduğu yerde bir tur döndü. Maddi hasarlı kazada kimsenin yaralanmaması sevindirdi.


Kullanılamaz hale gelen araçlar, kurtarıcı yardımı ile yol üzerinden çektirildi. Kaza mahalline giden Muratlı Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ise, trafik akışının kontrolünü sağladı.


Maddi hasarlı kazada taraflar kendi aralarında anlaştı.

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