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Aktüel Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Aktüel

Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:47:28 -
Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, mağdurların ifadeleri doğrultusunda belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda evrak, doküman ve 14 bin 700 lira ele geçirdi, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.




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