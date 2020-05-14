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Aktüel

Tekirdağ'da sürücüsünün bırakıp kaçtığı araçta 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:06:04 -
Tekirdağ'da sürücüsünün bırakıp kaçtığı araçta 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün, kovalamacının ardından bırakıp kaçtığı araçta 13 kilogram bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Hıdırağa Mahallesi'ne yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçedeki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan bir sürücü, kovalamacanın ardından otomobili Hıdırağa Mahallesi'nde bırakıp kaçtı.

Araçta yapılan aramada 13 kilogram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.


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