Tekirdağ'da silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı.
Rumeli Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahların da kullanıldığı kavga çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis, kovalamaca sonucu 6'sı yaşı küçük 9 şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerin üzerinde 5 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.