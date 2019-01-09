Tekirdağ'da patlama! 2 ölü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi otogarının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada olay yerinde 1 kişinin öldüğü, N.A. isimli şahsınsa ağır yaralı olarak kaldırılığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Malkara'da Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogarı'nda bugün saat 14.30 sıralarında patlama oldu. Otogarın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 2 kişi öldü.

Yaralıların da bulunduğu olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.