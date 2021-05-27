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Aktüel Tekirdağ'da kaza: Yaralılar var
Aktüel

Tekirdağ'da kaza: Yaralılar var

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 17:30:00 -
Tekirdağ'da kaza: Yaralılar var

Rasim Sürücü idaresindeki 33 ACK 369 plakalı otomobil, Büyükyoncalı Kavşağı'nda, Kenan A'nın kullandığı 59 J 4052 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada otomobildeki aynı aileden Rasim, Kemal, Zeynep, Aysima (5), Rukiye ve İlyas Sürücü araçta sıkıştı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy ve Saray'daki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yaralıların bir yakınlarının nikahına katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri minibüs sürücüsü Kenan A'yı ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü.

 

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