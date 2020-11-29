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Aktüel Tekirdağ'da kayıp başvurusu yapılan 80 yaşındaki emekli emniyet müdürü ölü bulundu
Aktüel

Tekirdağ'da kayıp başvurusu yapılan 80 yaşındaki emekli emniyet müdürü ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-29 14:03:55 -
Tekirdağ'da kayıp başvurusu yapılan 80 yaşındaki emekli emniyet müdürü ölü bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir süre önce kayıp başvurusu yapılan emekli emniyet müdürü Uysal Bulut, kırsal alanda ölü bulundu.

Yakınlarının 4 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Bulut (80) için polis, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler, Emlak Konutları mevkisinde drone desteği ile gerçekleştirdiği aramada, alzaymır hastası olduğu belirtilen Bulut'un cansız bedenini buldu.

Bulut'un cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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