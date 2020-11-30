Tekirdağ'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Tuncay Dalkılıç idaresindeki 34 BAZ 755 plakalı hafif ticari araç, TEM Otoyolu Edirne istikameti tır parkı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçtakilerden Erdim Uran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan sürücü Dalkılıç ise ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.