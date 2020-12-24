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Aktüel Tekirdağ ve Edirne'de sahte içki operasyonları: 3 gözaltı
Aktüel

Tekirdağ ve Edirne'de sahte içki operasyonları: 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:58:50 -
Tekirdağ ve Edirne'de sahte içki operasyonları: 3 gözaltı

TEKİRDAĞ/EDİRNE (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki yapımında kullanılan 96 litre etil alkol, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi'ndeki bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 96 litre etil alkol ile 243 şişe aroma ve esans ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uzunköprü ilçesinde 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada, bidonlarda 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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