  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tekirdağ Milletvekili Aygun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Tekirdağ Milletvekili Aygun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 09:09:33 -
Tekirdağ Milletvekili Aygun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Aygun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi ve evde tedavi oluyorum. Bu zorlu süreçte görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hastalığa karşı önlem almasını diliyorum."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış
Gündem

Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert çıktı.

10 milyar lira nereye gitti? CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler büyüyor!
Gündem

10 milyar lira nereye gitti? CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler büyüyor!

Göreve geldiği günden bugüne kadar tek bir kurdele bile kesmeyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepkiler çığ oldu...
Macron Erdoğan ile tartışmayı neden tırmandırıyor? İşte cevabı...
Dünya

Macron Erdoğan ile tartışmayı neden tırmandırıyor? İşte cevabı...

Yahudilerin sahip olduğu ABD merkezli Tablet Magazine isimli dergi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un özellikle son günlerde tırmanan Türkiye v..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay