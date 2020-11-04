Tekfen Tarım'a İyi Tarım Uygulamaları sertifikası

İSTANBUL (AA) - Tekfen Tarım, Kurumsal Çiftçilik Karaman tarlaları ve Antalya Çandır pilot muz seralarında gerçekleştirilen İyi Tarım Uygulamaları (İTU) denetimleri sonucunda "Sürdürülebilir Tarım İlkeleri" doğrultusunda hedeflediği İyi Tarım Uygulamaları sertifikasını almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tekfen Tarım'ın Kurumsal Çiftçilik Karaman tarlaları ve Antalya Çandır pilot muz seralarında gerçekleştirilen saha çalışmaları ve işletmelerin İyi Tarım Uygulamaları kontrol noktaları ve uygunluk kriterlerine göre denetlenmesi sonucu ürünlerden numuneler alındı.

Alınan numunelerden sunulan bulgular, belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirildi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne raporlandı.

Tekfen Tarım'ın "Sürdürülebilir Tarım İlkeleri" doğrultusunda hayata geçirdiği uygulamaları ve ürünleri, gerçekleştirilen denetimler sonucu İyi Tarım Uygulamaları sertifikası almaya hak kazandı.



