Tekerlekli sandalye basketbolunda Süper Lig'e çıkanlar belli oldu



İSTANBUL (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de 22. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'e yükselmeyi 3 hafta önceden garantileyen Keçiören Belediye Eller Gücü, ligi şampiyon tamamladı. Keçiören Belediye Eller Gücü'nün yanı sıra İskenderun Engelliler Spor Kulübü, Ceylanpınar Belediye Spor Kulübü ve Büyükşehir Belediye Ankara Spor Kulübü, Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Çanakkale Boğazgücü Spor Kulübü ve Van Engelliler Spor Kulübü ise lige veda etti.

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