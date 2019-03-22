Tekerlekli sandalye basketbolunda derbi heyecanı - Ligin 19. haftasında yarın Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek



İSTANBUL (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş, yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Süleyman Seba Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbi, saat 16.00'da başlayacak. Geride kalan 18 haftada 16 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray ile Beşiktaş, sırasıyla ilk 2 basamakta yer alıyor. Ligin ilk yarısında Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden Galatasaray 68-65 galip ayrılmıştı.

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