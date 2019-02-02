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Tekerlekli sandalye basketbol: Avrupa Şampiyonlar Ligi

Grup maçlarının ardından Beşiktaş çeyrek finale kalırken, Galatasaray gruptan çıkamadı

02 Şubat 2019 Cumartesi 23:46
Tekerlekli sandalye basketbol: Avrupa Şampiyonlar Ligi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray ve Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımlarının, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki grup müsabakaları tamamlandı.

A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, İtalya'nın Meda şehrindeki üçüncü maçında Almanya'nın BG Baskets Hamburg takımını 66-62 yenerken, son karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Bilbao BSR'ye 69-54 mağlup oldu.

C Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise İsrail'in Ramat Gan kentindeki üçüncü maçında Fransa'nın cs Meaux bf takımını 66-37, son maçında da İtalya'nın D. A. Giulianova ekibini 79-54 mağlup etti.

Grup maçlarını namağlup lider bitiren Beşiktaş çeyrek finale kalırken, Galatasaray gruptan çıkamadı.


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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 23:46
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  3. Beşiktaş
  4. Galatasaray
  5. tekerlekli sandalye

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