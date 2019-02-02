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Tekerlekli sandalye basketbol: Avrupa Şampiyonlar Ligi

Galatasaray ve Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımlarının, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki grup müsabakaları devam ediyor.

02 Şubat 2019 Cumartesi 13:58
Tekerlekli sandalye basketbol: Avrupa Şampiyonlar Ligi

A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, İtalya'nın Meda şehrindeki üçüncü maçında Almanya'nın BG Baskets Hamburg takımını 66-62 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

C Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise İsrail'in Ramat Gan kentindeki üçüncü maçında Fransa'nın cs Meaux bf takımını 66-37 yendi. Siyah-beyazlılar, gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.

Galatasaray ve Beşiktaş gruplarında bu akşam son maçlarını oynayacak. Grup müsabakalarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 13:58
  1. Avrupa Şampiyonlar Ligi
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  3. Beşiktaş
  4. Galatasaray
  5. Tekerlekli sandalye basketbol

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