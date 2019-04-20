Tekerlekli Basketbol 1. Lig’inde Keçiören Eller Gücü Şampiyon

Keçiören Belediyesine bağlı Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı namağlup şekilde götürdüğü 1. Lig’i şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig’e çıktı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig’inin son haftasında Keçiören Eller Gücü, Taha Akgül Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiği K.K.T.C Girne Amerikan Üniversitesi Tekerlekli Basketbol Takımını 76-57 yendi. Süper Lig’e çıkmayı 3 hafta önce garantileyen basketbolcular maçın bitiş düdüğü ile birlikte şampiyonluğu doyasıya kutladı. Kupayı Keçiören İlçe Kaymakamı Uğur Bulut’un elinden alan sporcular daha sonra kupa ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Murat Saltan: “Sezon başında liderliği hedeflemiştik”

Kupa seremonisi sonrasında Koç Murat Saltan, sevinçli olduklarını belirterek “Bu sezon Keçiören’de güzel bir hava yakaladık. Geçen sezon ligden düşmüşlerdi. Sezonun başında ise takımı bana emanet ettiler. Bizde güzel bir kadro sayesinde iyi bir kimya yakaladık ve namağlup bir şekilde ligi şampiyon olarak tamamladık. İlk gün konuştuğumuzda sezon sonunu lider bitirmeyi hesaplıyorduk öylede oldu” dedi.

Ayhan Şahin: “Hedefimiz Avrupa Kupasından 1.lik ile dönmek”

Keçiören Eller Gücü Tekerlekli Basketbol Takımı Genel Sekreteri Ayhan Şahin ise “Bir yıl vermiş olduğumuz emeğin karşılığını aldık ve namağlup bir üst lige çıktık. Seneye Keçiören’imizi Süper Lig’de temsil edeceğiz. Gelecek sezon ki rakiplerimiz çok güçlü ona göre hazırlığımızı yapıp daha sıkı çalışılacağız. 25 Nisan’da Uluslararası Tekerlekli Basketbol Federasyonu IWVF’nın düzenleyeceği Avrupa Kupasında ülkemizi temsil edeceğiz. Turnuvadan hedefimiz 1.lik kupası ile dönmek” ifadelerini kullandı.

Muhammed Göktaş: “Galatasaray’ın unvanını elinden aldık”

Tekerlekli sandalye basketbolun tanıtılması için basın ve medyanın önemine vurgu yapan Kulüp Başkanı Muhammed Göktaş, “Tekerlekli sandalye basketbolu çok önemli bir spor. Bir basketboldan çok daha fazlası. Hem basketbolun gerekliliklerini hem de tekerlekli sandalye ile bunu icra ediyorsunuz. Pota yüksekliği saha uzunluğu, hücum saniyeleri ve basketbolun bütün kurallarını aynı anda yerine getiriyorsunuz. Biz mücadelemizi sadece sahada vermiyoruz. Bu iş yönetimsel olarakta doğru kişiler tarafından yönetilmesi samimi olunması gerekiyor. 5 yılda çok önemli başarılara imza attık. Kurulduğumuzdan itibaren 3 yıl içerisinde Süper Lig’e çıktık. Bu başarımızın bir artısı da namağlup 1.lig’den Süper Lig’e çıkan 2. takımız. Galatasaray’ın unvanını elinden aldık. Çok gurur verici bir olay. Önümüzde ki hafta Fransa’ya ülkemizi temsil etmeye gidiyoruz. Oradan da başarılar ile dönmeyi ümit ediyoruz. Başta Keçiören Belediyesi, Ziraat Bankası olmak üzere destek olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Keçiören Eller Gücü Tekerlekli Basketbol Takımı, ülkemizi temsil etmek için 25 Nisan’da IWVF Euro Lig müsabakaları için Fransa’ya uçacak.