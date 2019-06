Teker dönüyor ama faiz yüzünden para kazanamıyoruz

Türkiye’de otomotiv sektöründeki daralma birçok yan sektöre de etki yapıyor. Özellikle uzun ve kısa süreli oto kiralama hizmeti veren şirketler yeni ürünler geliştirerek vatandaşın taleplerine cevap vermeye çalışıyor. Bu konuda öncü olan firmalardan birisi de Anadolu Grubu’na bağlı olan Garenta markası. Markanın alt şirketleriyle Türkiye’de ilkleri uygulayan Garenta’nın ve ikinciyeni.com’un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, yıllar önce başlayan yolculuklarını ve hedeflerini şu sözlerle dile getirdi:

Gruba operasyon müdürü olarak katıldım. 2012 sonunda satış ve pazarlama müdürü oldum. 2015’te ikinciyeni.com’a odaklandım. 2018 sonu itibarıyla da genel müdürlük görevini yürütüyorum. Ben geldiğimde grup içinde 7 bin araç vardı. O dönemde alaylı bir ekip vardı. Tabii ki uluslararası tecrübesi olanları da aile içine katmaya başlamışlardı.

5 marka ile hizmet

Dönemin genel müdürü Bora Koçak’ın ortaya koyduğu vizyonun bugün bile devam ettiğini söyleyebilirim. Bora Bey aynı zamanda grup başkanımız. Uzun, kısa, saatlik, filo yönetimi ve ikinci el diye bileceğimiz 5 markamız var. Bunlardan Garenta uzun dönem araç kiralama markamızdır. Günlük kiralama, yani Garenta DAY ile sektörde iddialıyız. Praticar ise filo yönetimi markamızdır. Ayrıca online açık artırma ile araç satışı yaptığımız ikinciyeni.com platformumuz var.

KDV yüzde bire indirilmeli

Uzun dönem araç kiralama sektörü zor günler geçiriyor. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı sayın Berat Albayrak’la da görüştük. Bu kesim finansmanla içli dışlı ilerliyor. Sektör oyuncuları sermayeden ziyade kredi imkânları ile büyüdü. Şu anda en fazla yerli firmaların zorlandığını görüyoruz. Yabancılar kaynaklarını dışarıdan getirebiliyor. Bizim gibi firmalar da az çok işi kotarabiliyor. 10 büyük firmanın 20 biner aracı olsa 2 milyar liralık değer oluşuyor. Bu rakamları cebinden çıkarabilecek grup sayısı birkaç taneyi geçmez. Yaşadığımız dar boğazdan daha fazla etkilenmemek için atılabilecek adımlar var. Temel destek konusu KDV’dir. İkinci el satışında ödenen yüzde 18’lik KDV’nin yüzde 1’e indirilmesini talep ediyoruz. Sayın Albayrak’a bu talebimizi ilettik. Şu anda birçok şirket yeni kiralama yapamıyor. Elindeki araçları satmak zorunda kalıyor. Ortaya çıkan KDV borcu da ödenemiyor. Yılsonuna kadar teşvik gündeme gelmezse bir çok yerli şirket işini küçültmek ya da sektörden zarar ederek çıkmak zorunda kalacaktır. Sayın Bakan ve ekibi otomotiv sektörünün ne denli önemli olduğunu biliyor. Fatura ağırlaşmadan bizim bu girdaptan çıkmamız gerekiyor.

Faiz maliyetleri sektörü zorluyor

Geçmiş dönemde vatandaşlar, bir aracı aylık bin-bin 200 liraya kiralayabilirken bu rakam 3 bin liraya çıktı. Bunda döviz kuru artışının büyük rolü oldu. Dövizdeki artış otomobil fiyatlarına yansıyor. O da şirketlere artı bir maliyet olarak yansıyor. Ayrıca eskiden kiralama işlemler Euro üzerinden yüzde 5 oranıyla yapılıyordu. Şimdi TL üzerinden yapılıyor. Doğrusu da budur. Ancak TL faizleri o kadar yüksek ki, yüzde 5’lerden yüzde 25’e geçince bunun altından kalkmak çok zor. Bu noktada kurdan ziyade bizleri zorlayan faiz maliyetidir. Sektör olarak bizleri böylesine zor bir döneme sürükleyen temel sebep kurdaki dalgalanma değil faizdir. Geçmişte bir aracın maliyetinin içinde faizin yeri yüzde 20’lerde seyrederken, şu anda bu oran yüzde 65’lere kadar çıktı. En ucuz aylık kiralamayı üç bin liradan yapacak olan bir vatandaşın ödediği paranın iki bin lirası faize gidiyor. Böyle bir şeyden ne vatandaş ne de bizler kazançlı çıkabiliriz. Para faiz yüzünden adeta buharlaşıyor, kazancımız da öyle. Çark (teker) dönüyor ama para kazanamıyoruz. Bunun da sebebi faizdir. Faiz maliyetlerinin hızlı bir şekilde enflasyonla birlikte aşağıya çekilmesi lazım ki, o zaman insanlar para kazanabilsin. Bunu sağlıklı yürütebilmenin formülü, seçim atmosferinden bir an önce çıkıp, açıklanan ve açıklanacak olan ekonomik paketlerle seçimsiz geçecek dört yılı iyi şekilde değerlendirmektir. Enflasyondaki düşüş trendini faizde de görmek istiyoruz. Bu arada müşteri tarafından talep geliyor ama firmalar araç vermek istemiyor. Bunun da nedeni yine finansmandır. (Bankaların uygulamaları)

Başka örneği yok

Geçmişten bugüne baktığımızda, grup uzun süre kiralama ile başladı. Turizm ve havacılık sektöründeki büyümenin yanı sıra şehrin nüfusunun artması ve araç fiyatlarındaki yükseliş bizi daha geniş düşünmeye itti. Günlük kiralama işine girdik. Ayrıca ikinci elden dönen araçlar da vardı. Onların satılması için de yeni bir oluşuma gittik ve sonuçta ikinciyeni.com kuruldu. İkinciyeni.com, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek online açık artırma yöntemiyle ikinci el otomobil alım satımı yaptığımız bir platform. Bizim yaptığımız işin başka bir örneği dünyada yok diyebilirim.

Bin liradan başlayan açık artırma

İkinci el araç sektörü Türkiye’de önemli bir potansiyeli barındırıyor. Şöyle ki; geçen yıl sadece otomobil ile hafif ticari araçlarda 5.5 milyon adetlik satış gerçekleşti. Buradan bizim bir farkımız var. Biz sadece internetten satış yapmaktayız. Üstelik açık artırma yöntemi ile. Bugüne kadar internet üzerinden 77 bin adet araç satmışız. Aslına bakarsanız, internetten böyle bir sayı ile araç satmak bir başarıdır. Sonuçta Türkiye büyük bir pazar. İkinci el satışlarımızda kapımız herkese açıktır. Her gün ihalemiz var. Başlangıç saati ise Cuma hariç 13’tür. Cuma günleri ise saat 14’te başlıyor. Araçlarımızla ilgili tüm detayları ihaleden bir gün önce web sayfamızda yayınlamaya başlıyoruz. Birçok araçta açık artırmaya bin liradan başlıyoruz.

77 bin kişi arabasını görmeden satın aldı

Sonuçta bir gömlek değil araba satıyoruz. Bunun değeri 100 bin lira da olabilir 1 milyon lira da. Bizim sistemimizde müşterilerimiz talipli olduğu araca dokunmadan alım yapıyor. İşte en büyük kazancımız bu, yani güvendir. Bir müşterimizin, ‘Ben akrabamdan da bir araç aldım ama ikinciyeni.com’dan aldığım aracı daha güvenli adım’’ mesajı bunu teyit ediyor. Sitemizi ziyaret etmek ücretsiz ama açık artırmalı satışlara katılmak için üye olmak gerekiyor. Bunun için ücret almıyoruz. Ayrıca rezerv fiyatlı araçlar da var. Mali olarak bizim kazancımız satıcıdan KDV dahil 450 liradır. Alıcıdan ise ortalama 1.250 lira+ KDV alıyoruz. Tabii ki bunun için de bizlerin o araç yaptığı hizmetler de dahildir.

Kullandığın kadar araç

Garenta çatısının altında yer alan markamız MOOV by Garenta ile ‘kullandığın kadar araç’ mottosunu benimsiyoruz, kullanıcılara şehir içi ulaşımda dakikalık ve saatlik araç kiralama imkânını sunuyoruz. Bildiğiniz gibi gelişmekte olan teknolojiler, insanların ihtiyaçlarını şekillendirmekle birlikte insanların hayatlarını birçok alanda kolaylaştırıyor. Her şeye o kadar kolay ulaşabildiğimiz bir dünyadayız ki, insanlar işlerinin kolaylaşmasına, ihtiyaçlarının hemen karşılanmasına önem veriyor. Biz ise araç kiralama sektöründeki bu ihtiyacı MOOV by Garenta ile kullanıcılarımıza sunuyoruz. İhtiyaçları oldukları an, MOOV by Garenta aplikasyonu üzerinden kullandıkları kadar araç kiralayabiliyorlar. 2018 yılında kısa dönem kiralama markamız üzerinden 253 bin 985 kiralama gerçekleşti.

Yeni uygulama yerinde

1 Nisan’da yürürlüğe giren düzenlemeyi yerinde buluyorum. Biz bu düzenleme gelmeden önce de müşterilerimize araçla ilgili garantileri sunuyorduk. Sonuçta bize güvenerek bir alışveriş yapılması söz konusu. Bizim bunu oldukça önemsediğimizi söyleyebilirim. Satış sonrası çıkabilecek problemlerde de devreye girdiğimiz olmuştur. Satalım gitsin, sıradaki gelsin anlayışının ötesinde biz, ekip olarak çözüm odaklı ilerliyoruz. Aslından ikinci el satışlarındaki en kritik nokta da, bir problem çıktığı zaman ne yapacağınızdır. Biz hatalarımız olduğunda onu kabullenebilen bir bakışla hizmet veriyoruz. Bu da yeri geldiğinde müşterilerimizle bağımızı güçlendiriyor.

Zamanı değerli olanlar için

Bir başka şirketimizde Praticar olup zamanının ve bütçenin ne kadar değerli olduğunu bilen araç sahiplerine hitap ediyoruz. En iyi servis, teklif ve çözümleri sunan Praticar sayesinde müşterimizin aracının onarımı ve bakımı gibi hizmetleri Praticar üzerinden oluşturulan kayıtla yapıyoruz. Bu noktada çözüm merkezimiz devreye giriyor. Praticar uzmanlarımız ile yetkili servis danışmanları aracı inceleyerek nelerin gerektiğini tespit ediyor. Valelerimiz belirtilen adresten aracı alıp, bakım vs yapıldıktan sonra yine belirttiğin adrese bırakıyor.

Bin 200 araç ve 100 valemiz var

Şu anda İstanbul’da, belirli bir hizmet bölgesinde bin 200 araçlık filomuz ve 100 vale ile hizmet veriyoruz. Amacımız, en kısa süre içerisinde başta büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm Türkiye’yi MOOV by Garenta ile tanıştırmak. MOOV by Garenta’da bir saat araç kiralamanın fiyatı 32 liradan başlıyor. Bu bir saatlik kiralamaya 20 km’lik yakıt da dahil. 1 saatten sonra her 15 dakikada bir 7 liradan başlayan fiyatlar ekleniyor. 20 km’den sonra ise km başına 65 kuruştan başlayan tutarlar ekleniyor. Bütün bu işlemleri de teknolojinin imkanlarından yararlanarak mümkün olan en kolay şekilde yapabiliyorsunuz.

Alıcıların kazançları neler?

İkinciyeni.com üzerinden araç alımı yapanların sağladıkları avantajlardan bazıları şöyle:

-En doğru fiyatları gözlemleyerek alışveriş yapmış oluyor.

-Açık artırmaya katılarak içine sinen rakamı teklif edebiliyor.

-Şeffaf bir alışveriş ortamı söz konusu.

Nasıl büyüyoruz?

Stratejik planlamamızda uzun vadeli kiralama konusunda küçülme söz konusu. Biz de alternatifler var. Anlık veya günlük kiralama şirketlerimiz mevcut. Ayrıca ikinciyeni.com gibi yüksek maliyeti olmayan bir şirketimiz var. Hepsinde de ihtiyacın güvenle buluştuğu bir platform üzerinde ilerliyoruz.