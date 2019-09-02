Tek kurşun atışları Sındırgı’da gerçekleşti

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 21. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri kapsamında Tek Kurşun Atış yarışması düzenlendi. Sındırgı Belediyesi ve Sındırgı Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü işbirliği ile düzenlenen yarışmaya Sındırgı ve civar illerden bine yakın sporcu katıldı.

Mandıra Harmanyeri mevkisinde düzenlenen atışlar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Atış alanında avcılar, 50 metre mesafedeki 3 noktaya ayrı ayrı ateş etti. Yarışmada, Manisa Borlu ilçesinden yarışmaya katılan Şaban Şen 36 tam puan alarak birinciliği elde etti. Balıkesir Sındırgı’dan Bilal Can ikinci olurken, Manisa Kırkağaç’tan katılan Cihangir Çağatay ise üçüncü oldu.

Tek kurşun atış yarışlarında vatandaşlarla bir araya gelen Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, “Festival kapsamında bugün avcılar kulübümüz işbirliğinde tek kurşun atış yarışması yapıldı. 21.’sini düzenlediğimiz bu festivalimizde bir ilki yaşıyoruz. Avcılar kulübümüzle beraber bu sene tek kurşun atış yarışması yapıldı. Sosyal anlamda vatandaşlarımızı buluşturmak adına bu tür etkinlikler önemli. Beklediğimizin üstünde civar il ve ilçelerden de güzel katılım oldu" dedi.

Sındırgı’da alternatif spor dallarını geliştirmek adına çalışmaları sürdürdüklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Sındırgı alternatif spor dallarının geleneksel sporların merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. 21. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat günleri etkinlikleri kapsamında tek kurşun atış yarışması ile Balıkesir’de bir ilki gerçekleştirdik. Bizler belediyeler olarak vatandaşlarımızın talebi yoğun olan işlere yönelmeliyiz. Avcılar kulübümüzle güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Çevre il ve ilçelerden bine yakın vatandaşımız katıldı. Bunun yanında gelenlerle bu sayı iki bin, üç bin demek. Bu da ilçeye ekonomik kazanç demek. Belirli zamanlarda bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Sındırgı’yı izlemeye devam edin” şeklinde konuştu.