Tek kadehle ver elini kanser!

Alkollü içeceklerin kanserle bağlantısını gösteren çok sayıda araştırmaya bir yenisi eklendi. Üstelik alkol tüketiminin çok olduğu bir ülkeden geldi bunun haberi.. İngiltere'den gelen son çalışmaya göre, az alkol tüketimi dahi kanser riskini artırıyor.

Alkol tüketiminin belirli kanser türlerinde risk faktörü olduğu biliniyor. Ancak İngiliz bilim insanlarının son çalışması, alkollü içeceklerin az olsa bile kanser riskini arttırdığını ortaya çıkardı. Araştırmacılara göre alkolün günde bir kadeh içilmesi bile kanser açısından risk oluşturuyor.

Araştırmada, 100 binden fazla yetişkinin katılımıyla 30 yıl süresince gerçekleştirilen iki ayrı çalışma mercek altına alındı ve alkollü içeceklerin sağlığa etkisi incelendi.

Araştırma sonucuna göre, günde bir kadeh, alkollü içecek tüketmek kanser riskini artırabiliyor.

ALKOL SİGARA BİRLİKTELİĞİ..

İngiliz tıp dergisi British Medical Journal'da yayımlanan araştırmada, kadınlarda, alkollü içeceklerin en çok meme kanseri riskini artırdığı belirtildi.

Hem alkol hem sigara bir araya gelince riski daha da artırıyor. Akciğer kanseri riski muhtemel riskler arasında ön sıraya çıkıyor.

Fakat, işin daha kötüsü bir başka istatistikte. Maalesef alkol kullananların hemen tamamına yakını aynı zamanda sigara da kullanıyor. Ya da alkolü sigara dumanı olan ortamda alıyor.



Bütün bu sonuçları değerlendiren uzmanlar, kanser riskinin azalması için alkol kullanımını azaltma çağrısı yapıyor.

İngilizlerin en büyük derdi

İngiltere'de son bir yıl içinde 12 yaş altı yaklaşık 300 çocuk alkol kullanımından dolayı hastaneye kaldırıldı. BBC'nin haberine göre, 18 yaş altı 6 bin 580 çocuk ve genç de tamamen alkollü olduğu için ilk yardım istasyonlarında tedavi gördü. Çocuklar, yetişkinlere özenerek alkol bağımlısı haline geliyor.

Kamuoyunu alkolün zararlarından korumayı ve bilinçlendirmeyi hedefleyen 'Alkol Sağlık Birliği' adlı kuruluşun başkanı Ian Gilmore, İngiltere'de her 10 çocuktan birinin alkol kullandığını belirtti.

Alkolden İngiltere yaka silkerken, ondan daha beter durumda olan ülkeler de var maalesef. Tahminde yanılacaksınız ama kişi başına alkol tüketiminin yılda 9,2 litre olduğu ABD listede alt sıralarda yer alıyor. Kuzey Afrika ile Orta Doğu'da ise yıllık ortalama kişi başına alkol tüketimi 2,5 litrenin altında bulunuyor. Dünyada yılda ortalama kişi başına alkol tüketimi ise 6,2 litre olarak belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı yıllık tüketim ilk 10 sıralaması şöyle:

1. Belarus – 17.5 litre

2. Moldova – 16.8 litre

3. Litvanya – 15.4 litre

4. Rusya – 15.1 litre

5. Romanya – 14.4 litre

6. Ukrayna – 13.9 litre

7. Andorra – 13.8 litre

8. Macaristan – 13.3 litre

9. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya – 13 litre

10. Portekiz – 12.9 litre