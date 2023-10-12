Tek darbeyle binanı yarısı yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da asrın felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Enkaz kentte bir yandan afet konutlarının yapımı devam ederken, diğer yandan da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Antakya ilçesinde 10 katlı bina iş makinesiyle yıkılmak istendi. Yıkım esnasında iş makinasının müdahalesiyle binanın yarısı yerle bir olurken, diğer yarısı ayakta kaldı. Yıkım anıa cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgede bulunan çok katlı binaların kısım kısım yıkılması ise konteyner çarşısındaki esnafı olumsuz etkiliyor.