Tek çare: Yerli yem üretimi! İthal yem peynir fiyatlarını uçurdu

Ekonomi Servisi

Süt fiyatlarının son bir yılda yüzde 30’a varan oranda artması, sütten elde edilen ürünlerin fiyatını neredeyse iki katına çıkardı.

Özellikle peynirdeki fiyat artış esnafı çaresizliğe, tüketicileri ise şaşkınlığa itti. Çarşı pazarda en ucuz peynirin kilosu 20 lirayı aştı.

Yüzde 65’lik zam

Piyasa araştırmalarına göre son 5 yılda peynirdeki fiyat artışı yüzde 65’i, yoğurttaki artış ise yüzde 60’ı buldu. Fahiş yükselişi döviz kuruna bağlı olarak yem fiyatlarındaki artışa bağlayan üreticiler, ithal yem yüzünden en önde gelen kahvaltı ürünü olan peynirin tadının son zamlarla kaçtığını dile getirdi. 5 yıl önce süt ile peynir fiyatı arasındaki farkı 4 -5 kat olduğunu hatırlatan üreticiler, şimdi ise farkın bazı marketlerdeki ürünlere bakıldığında 8- 10 katına kadar çıktığına dikkat çekti. Son 5 yılda da süt fiyatları yüzde 80.9 artarak litresi 5 liraya kadar çıkarken, peynir fiyatları yüzde 65 yükseldi.

Yerlileşme başlasın

Sanayi ve diğer alanlarda yüzde 100 yerli üretime geçiş hamlesinin bir an önce tarım ürünlerinde de olması gerektiğini dile getiren uzmanlar , “Yemde yerli üretime bugüne kadar önem verilmemesinin faturasını hep birlikte ödemeye başladık. Artık bu konuda da adam akıllı bir strateji belirlenmeli. Ağzımızın tadını dövizin artışına bağlı olan ithal yem yüzünden bozmamamız gerekir” uyarısında bulundu.

Fiyatlar nereden nereye geldi?

Peynir Çeşiti Eski Fiyat/TL Zamlı Fiyat/TL

Keçi Peyniri 30 43

Beyaz Peynir 22 32

Kaşar Peyniri (700 Gr) 19 30

Ezine Klasik 24 35

Köy Peyniri 19 29

Tam Yağlı Peynir 15 23