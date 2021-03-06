Tek adreste 45 bin Bulgar kayıtlı çıktı
Bulgaristan’nın başkenti Sofya’da 4 Nisan’daki seçim öncesi hazırlıklar bir skandalı ortaya çıkardı. Seçmen listelerini inceleyen görevliler, Sofya’daki bir adreste 45 bin 712 kişinin kayıtlı olduğunu tespit etti.
Yakup Sarıçiçek
Kent merkezinde yer alan adreste yaşayanların kaydının bin sayfayı aştığı aktarıldı. Skandala ilişkin açıklama yapan belediye başkanı kayıtlı kişilerin Bulgaristan vatandaşlığı alan Makedonyalılar olduğunu söyledi. Başkan, Makedon asıllı Bulgar vatandaşlarının yurtdışında yaşadığını belirtti.
Belediye başkanı adresteki 45 binden fazla insana verilen oy kullanma hakkının geri alınmayacağını açıkladı.
Bulgaristan’da 4 Nisan 2021 tarihinde parlamento seçimleri düzenlenecek. 3.5 milyon seçmen, Bulgaristan Parlamentosu’nun 240 milletvekilini belirlemek için sandığa gidecek.