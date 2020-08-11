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Ekonomi

TEİAŞ yer altı güç kablosu bağlantı işleri için ihaleye çıkacak

Yeniakit Publisher
2020-08-11 09:36:05 -
TEİAŞ yer altı güç kablosu bağlantı işleri için ihaleye çıkacak

ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 400 kilovoltluk Gebze GIS-Kroman Çelik GIS (Lot 1), Kroman Çelik GIS-Deri OSB GIS (Lot 2), Deri OSB GIS-Tepeören TM (Lot 3) yer altı güç kablosu bağlantı işlerini ihale edecek.

TEİAŞ'ın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhale, Dünya Bankasının IPF Borçlularına Yönelik İhale Düzenlemeleri'nde belirtilen teklif talebi yöntemiyle uluslararası rekabetçi ihale yoluyla gerçekleştirilecek.

Teklifler, 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 14.00'te TEİAŞ toplantı salonunda teklif sahiplerinin temsilcilerinin huzurunda açılacak.

Teklifler, ihale saatine kadar Gebze GIS-Kroman Çelik GIS Projesi (Lot 1) için 400 bin avro, Kroman Çelik GIS-Deri OSB GIS Projesi (Lot 2) için 350 bin avro, deri OSB GIS-Tepeören TM Projesi (Lot 3) için 350 bin avro ya da muadili serbest döviz kuru değerindeki geçici teminat ile birlikte sunulacak.


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