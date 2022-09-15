Tedavisi biten kara akbaba, Kızılcahaman’dan doğaya taburcu edildi
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde iki aydır tedavi gören kara akbaba, tedavisinin tamamlanmasının ardından dünyada yaşadığı ender yerlerden biri olan Kızılcahamam’da tekrar doğaya salındı.
Yeni Akit Ankara
Kara akbabanın doğaya salınmasına ilişkin görselleri sosyal medyadan paylaşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Veteriner Fakültemiz Hayvan Hastanesinde 2 aydır tedavi gören Kara akbabayı dünyada yaşamakta olduğu sayılı yerlerden biri olan Kızılcahamam Soğuk Su Milli Parkı’ndan tekrar doğaya bıraktık. Tedavisinde bulunan veteriner hekimlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.