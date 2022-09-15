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Aktüel Tedavisi biten kara akbaba, Kızılcahaman’dan doğaya taburcu edildi
Aktüel

Tedavisi biten kara akbaba, Kızılcahaman’dan doğaya taburcu edildi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde iki aydır tedavi gören kara akbaba, tedavisinin tamamlanmasının ardından dünyada yaşadığı ender yerlerden biri olan Kızılcahamam’da tekrar doğaya salındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 15:15:00 -
Tedavisi biten kara akbaba, Kızılcahaman’dan doğaya taburcu edildi

Yeni Akit  Ankara

Kara akbabanın doğaya salınmasına ilişkin görselleri sosyal medyadan paylaşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Veteriner Fakültemiz Hayvan Hastanesinde 2 aydır tedavi gören Kara akbabayı dünyada yaşamakta olduğu sayılı yerlerden biri olan Kızılcahamam Soğuk Su Milli Parkı’ndan tekrar doğaya bıraktık. Tedavisinde bulunan veteriner hekimlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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