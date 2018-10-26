Tedavi etmedi... Doktordan yaşlı kadına skandal sözler! 'Sen Tayyip'in...'

Samsun'da bir hastaneden heyet raporu almaya giden 79 yaşındaki yaşlı kadını, doktorun mesaisinin bitmesine 10 dakika kaldığı gerekçesiyle muayene etmediği iddia edildi.

İsmail Akduman'ın haberine göre, Samsun Gazi Devlet Hastanesi ilginç bir hasta-doktor tartışmasına sahne oldu. Hastaneden heyet raporu almaya giden 79 yaşındaki yaşlı kadını, doktorun mesaisinin bitmesine 10 dakika kaldığı gerekçesiyle muayene etmediği iddia edildi. Duruma sinirlenen yaşlı kadın hekim hakkında şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde ise "Doktor ellerini açıp, bana 'Tayyip'in uşakları' diye bağırdı." dedi.

İddialara göre, 26 Mart 2018 günü sabah mesaiyi saati başladıktan sonra 79 yaşındaki Şahsenem Beker kızıyla birlikte Gazi Devlet Hastanesine engelli raporu almak için gitti.



Yaşlı kadın saat 09.30 sıralarında kardiyoloji doktoru olan F.A.’nın odasına geldi. Ancak doktor yerinde yoktu. Yaşlı kadın ve kızı diğer doktorlara kontrol olmaya gitti. Saat 10.30 tekrar servise gelen anne ve kıza doktorun sekreteri “Doktor hanım henüz gelmedi” dedi.

Bir süre daha bekledikten sonra saat 11.45’de tekrar kontrol için kardiyoloji servisine giden Beker, doktorun yerinde olduğunu gördü. Ama bu kez de sekreter yaşlı kadına beklemesini söyledi. Şahsenem Beker kapıda beklerken başka bir hastanın içeriye alındığına şahitlik etti.

"Tayyip size bu hakkı verdi diye..."

Ardından doktorun saat 11.50 gibi dışarıya çıkıp, “Tayyip size bu hakkı verdi diye ben yemek yemeyecek miyim?” diyerek sinirli bir şekilde gittiğini iddia etti.

İki gün sonra yine geldiler

Bu sözlerin ardından evine döndüğünü anlatan yaşlı kadın 2 gün sonra tekrar doktorun kapısını çaldığını anlattı. Şeker, kalp, damar tıkanıklığı, kas hastası olduğunu söyleyen Beker,”Doktor bana ‘Seni muayene etmeme hakkım var. Ama muayene edeceğim. Tayyip’in uşakları’ dedi. Ardından da erkek güvenlik görevlisinin gözleri önünde elbiselerimin üst tarafını çıkarmamı istedi. İtiraz edecek oldum ama raporu almaya ihtiyacım olduğu için ses çıkarmadım. Elbiselerimi çıkardım. Öylesine beni muayene etti. Ve raporuda olumsuz yazdı” diye konuştu.

3 gün sonra hastanelik oldu

3 gün sonra Şahsenem Beker, aniden rahatsızlandı ve ambulansla özel bir hastaneye giderek anjiyo oldu. Hastaneden çıktıktan sonra da polis merkezine giderek doktordan şikayetçi oldu. Yaşlı kadın doktor F.A.’yı Samsun Sağlık İl Müdürlüğüne de şikayet ettiğini söyledi.