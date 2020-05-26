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Spor

Tecrübeli kalecinin kaderi Twitter'a bağlı!

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Livingston, 37 yaşındaki file bekçisi Gary Maley'nin takımda kalıp kalmayacağına taraftarların karar vermesi için twitter'da anket başladı. Maley'nin kaderi anket sonucuna göre belli olacak

Yeniakit Publisher
2020-05-26 11:54:00 -
Tecrübeli kalecinin kaderi Twitter'a bağlı!

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Livingston, daha önce eşine rastlanmamış bir uygulamayla tecrübeli kaleci Gary Maley'nin takımda kalıp kalmayacağına karar verecek.

Kulübün resmi twitter hesabından oylama yapan İskoç kulübü, çıkacak sonuca göre Maley'yle yola devam edip etmeyeceğine karar verecek. 48 saat boyunca sürecek olan ankete 4 saatte 90 bin oy verilirken, katılanların yüzde 65'i Gary Maley'nin kulüpte kalmasından yana oy kullandı. "Sizlere kaleci Gary Maley'nin geleceği hakkında karar verme şansı tanıyoruz" diyerek anketi başlatan Livingston, "Önümüzdeki ay sözleşmesi bitecek olan kalecinin kulüpte kalıp kalmamasına sizler karar vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

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