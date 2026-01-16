TDV kış yardımlarıyla ülke genelinde yürekleri ısıtıyor

Hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen yardım çalışmaları kapsamında, Vakıf personeli ve gönüllüleri ile din görevlilerinin katılımıyla; yetim, öksüz ve engelli vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartları, gıda kolisi, kışlık kıyafet ve kıyafet alışveriş kartı dağıtımı yapılıyor. Köy okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ise bot, mont ve oyuncaktan oluşan hediyeler veriliyor. Zor durumdaki ailelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

97 MİLYON 200 BİN LİRALIK 50 BİN YARDIM KARTI DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Kampanya çerçevesinde, toplam 97 milyon 200 bin lira tutarında; 25 bin adet alışveriş kartı ve 25 bin adet kışlık kıyafet kartı olmak üzere 50 bin yardım kartı Vakıf Şubeleri aracılığıyla dağıtılmaya başlandı.

KÖY OKULLARINDA KIŞLIK KIYAFET DAĞITIMI YAPILDI

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, Erzurum İl Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Yaşar Çapçı’yla birlikte “Kış Kampanyası” kapsamında Erzurum’da yürütülen yardım çalışmalarına katıldı. Erzurum’un Köprüköy ilçesinde bulunan köy okullarını ziyaret eden İzani Turan, öğrencilere kışlık kıyafetler ile çeşitli hediyeler dağıttı. Genel Müdür İzani Turan, kampanya kapsamında yürütülen yardım çalışmalarına ilişkin, “Kış Kampanyası istikametinde 97 milyon liralık yardımı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, yetimlerimize ve öğrencilerimize ulaştırmayı hedefledik. Bu kapsamda Erzurum’da 800 bin liralık bir dağıtım gerçekleştireceğiz.” dedi. Erzurum’da kış şartlarının zorluğuna dikkat çeken Turan, “Kış şartları oldukça ağır. İnşallah çocuklarımız üşümeden okullarına devam edecek, mutlu bir şekilde eğitimlerini sürdürecekler.” diye konuştu. Yardımların farklı illerde de sürdüğünü belirten Turan, “Daha büyük çaplı dağıtımları, mağduriyetin daha fazla olduğu deprem bölgeleri ve diğer şehirlerde yapacağız” ifadesini kullandı. Kampanyaya verdikleri destek dolayısıyla LC Waikiki yönetimine teşekkür eden Turan, “Bu süreçte bizlere sürekli destek olan, çocukların sevinmesine vesile olan ve bizi de veren elin bir parçası haline getiren LC Waikiki yönetimine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“VAKFIMIZI BUGÜNLERE GETİREN MİLLETİMİZE SÜREKLİ DUA EDİYORUZ”

Turan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın yürüttüğü iyilik faaliyetlerine destek verenlere teşekkür ederek, “İyiliğin egemen olması için gayret eden, Türkiye Diyanet Vakfımızı bugünlere getiren milletimize minnettarız, sürekli dua ediyoruz, iyi ki varlar. Allah devletimize zeval vermesin, milletimizi var etsin, Türkiye Diyanet Vakfımızı da ilelebet muhafaza eylesin ve bu iyilik hareketinden bizleri geri bırakmasın.” ifadelerini kullandı.