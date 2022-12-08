TDV 149 ülkeden 2 milyon kişiyi zekatla buluşturdu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 149 ülkedeki 2 milyonu aşkın insanı 265 milyon liralık zekatla buluşturdu.

Eğitimden sosyal faaliyetlere, barınmadan gıdaya, acil insani yardımlardan dini hayatı destekleme faaliyetlerine kadar birçok alanda çalışma yapan TDV, yurt içi ve yurt dışındaki desteklerini sürdürüyor. TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, TDV’nin 47 yıldır önemli çalışmalarda bulunduğunu söyledi.

Yurt içinde 1003 şubeyle yardıma muhtaç kişilerin yanında olduklarını anlatan Çetin, “Yurt dışında ise 149 ülkede, kriz bölgelerinde ve diğer ihtiyaç bulunan coğrafyalarda aktif bir şekilde vakfımız bu hizmeti yürütmektedir” dedi. TDV’nin başta Türkiye olmak üzere 149 ülkede zekatla alakalı çalışmalar yürüttüğünü belirten Çetin, faaliyetlere ara vermeden devam ettiklerini ifade etti.

2 milyon kişiye zekat dağıtılıyor

Birçok coğrafyada yardıma muhtaç kişiye ulaştıklarını dile getiren Çetin, şunları kaydetti: “Zekatlar Arakan, Yemen, Filistin gibi coğrafyalarda kullanılıyor. TDV, yılın ilk 11 ayında 265 milyonluk zekat topladı, bunu sahada dağıttı ve dağıtmaya devam ediyor. Tabii ki 2 milyonu aşkın insan, aile, öğrenci, birey bunlardan yararlandı ve yararlanmaya devam edecek. Zekatın kullanıldığı alan geniş bir alan. Yurt içinde ve yurt dışında, eğitim faaliyetlerinde, insani krizlerde, açlıkta, yoklukta, kıtlıkta bunların tamamını bir operatif olarak kullanıyoruz. Tabii ki bağışçılarımızdan gelen şartlı bağışlar da var. ‘Zekat Yemen’, ‘Zekat Arakan’, ‘Zekat Eğitim’ gibi adrese teslim bağışlar var. Bütün bunları ortaya koyduğunuzda büyük bir çalışmayı icra ediyoruz.”