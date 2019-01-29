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TCMB'den repo ihalesi

29 Ocak 2019 Salı 11:15
TCMB'den repo ihalesi
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 Şubat vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 5 Şubat vadeli ve 10 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:15
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