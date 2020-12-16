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Ekonomi TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur."
Ekonomi

TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur."

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:37:47 -
TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur."
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