İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde, "Yılın dördüncü çeyreği için beklentiler, tüm işletme kredilerinde standartların sıkılaşacağı, tüm bireysel kredilerde ise temelde aynı kalacağı yönündedir." ifadelerine yer verildi.

TCMB'nin bankaların 2020'nin üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve dördüncü çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketinin sonuç ve değerlendirmesi yayımlandı.

Buna göre yılın üçüncü çeyreğinde, bankaların işletmelere kullandırdıkları kredilerden, yabancı para cinsinden açılan krediler dışındaki tüm işletme kredi türlerinde standartlar gevşetildi. Bireysel kredilere uygulanan standartlar incelendiğindeyse, standartların konut ve taşıt kredilerinde aynı kaldığı, diğer bireysel kredilerde ise gevşetildiği görüldü. Yılın dördüncü çeyreği için beklentiler tüm işletme kredilerinde standartların sıkılaşacağı, tüm bireysel kredilerde ise temelde aynı kalacağı yönünde oldu.

Yılın üçüncü çeyreğinde işletmelere kullandırılan tüm kredi türleri ve tüm bireysel kredi türlerinde artış gözlendi. Yılın dördüncü çeyreğine ilişkin beklentiler, yabancı para cinsinden açılan işletme kredileri hariç diğer işletme kredilerinde talebin artmaya devam edeceği, tüm bireysel kredi türlerinde ise talebin azalacağı şeklinde gerçekleşti.

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının sıkılaştığı görüldü. Yılın son çeyreğine ilişkin beklentiler, yurt içi fonlama koşullarının sıkılaşacağı, yurt dışı fonlama koşullarında ise bir miktar gevşemenin olacağı yönünde oldu.

