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TCMB "Anlatı,Yer ve Zaman" sergisi açıldı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 21:20
TCMB "Anlatı,Yer ve Zaman" sergisi açıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sanat koleksiyonundan seçilen eserlerden oluşan "Anlatı,Yer ve Zaman" sergisi, Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde düzenlenen sergi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Mümtaz Sağlam'ın küratörlüğünde organize edildi.

"Anlatı,Yer ve Zaman" sergisinde, 1950’li yıllardan itibaren Türk resim sanatında öne çıkan sanatçı tavırları ve eser örnekleri incelenerek, oluşan üretim mantığı ve düşünce derinliğine odaklanıldı. Eserler arasında ortaya çıkan yorum kalitesi ve farklılıklara dikkat çekilen sergide, 22 sanatçının 28 eseri yer aldı.

TCMB sanat koleksiyonundan seçilen eserlerden oluşan sergi, 30 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.







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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 21:20
  1. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi
  2. sergi
  3. TCMB

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