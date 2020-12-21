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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:48:36 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09284
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07568
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.5225
BHDBAHREYN DİNARI20.3787
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09062
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.0919
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.8088
BWPBOTSVANA PULASI0.70537
BRLBREZİLYA REALİ1.5058
DZDCEZAYİR DİNARI0.05801
CZKÇEK KORUNASI0.35530
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00054
MADFAS DİRHEMİ0.85454
PHPFİLİPİN PESOSU0.15952
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.51711
KRWGÜNEY KORE WONU0.00692
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3534
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10378
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2398
HKDHONG KONG DOLARI0.99106
IQDIRAK DİNARI0.00644
ISKİZLANDA KRONU0.05968
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01824
LYDLİBYA DİNARI5.7372
HUFMACAR FORİNTİ0.02592
MKDMAKEDONYA DİNARI0.15152
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.8968
MXNMEKSİKA PESOSU0.37546
EGPMISIR LİRASI0.49066
NADNAMİBYA DOLARI0.51708
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00073
PENPERU YENİ SOLU2.1371
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.0717
RSDSIRP DİNARI0.07947
SGDSİNGAPUR DOLARI5.7445
SDGSUDAN POUNDU0.13938
SYPSURİYE LİRASI0.00611
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.51711
THBTAYLAND BAHTI0.25523
TNDTUNUS DİNARI2.8406
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.1985
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27307
OMRUMMAN RİYALİ19.9579
JODÜRDÜN DİNARI10.8490
VNDVİETNAM DONGU0.00033
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3640
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27266
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.4052
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