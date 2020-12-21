TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09284
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07568
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5225
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.3787
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09062
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0919
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.8088
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.70537
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5058
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05801
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.35530
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00054
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.85454
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15952
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.51711
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00692
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3534
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10378
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2398
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.99106
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00644
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05968
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01824
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7372
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02592
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.15152
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8968
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37546
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49066
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.51708
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00073
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1371
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0717
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07947
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.7445
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13938
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00611
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.51711
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25523
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8406
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1985
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27307
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.9579
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.8490
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3640
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27266
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.4052