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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:51:01 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09589
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07740
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.6363
BHDBAHREYN DİNARI20.8893
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09289
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1445
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.8768
BWPBOTSVANA PULASI0.72075
BRLBREZİLYA REALİ1.5549
DZDCEZAYİR DİNARI0.05991
CZKÇEK KORUNASI0.36368
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00056
MADFAS DİRHEMİ0.87802
PHPFİLİPİN PESOSU0.16405
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.52571
KRWGÜNEY KORE WONU0.00721
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3942
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10712
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2712
HKDHONG KONG DOLARI1.0161
IQDIRAK DİNARI0.00660
ISKİZLANDA KRONU0.06185
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01880
LYDLİBYA DİNARI5.8563
HUFMACAR FORİNTİ0.02707
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15541
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.9433
MXNMEKSİKA PESOSU0.39211
EGPMISIR LİRASI0.50172
NADNAMİBYA DOLARI0.52570
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00076
PENPERU YENİ SOLU2.1926
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.1599
RSDSIRP DİNARI0.08142
SGDSİNGAPUR DOLARI5.9126
SDGSUDAN POUNDU0.14286
SYPSURİYE LİRASI0.00626
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.52570
THBTAYLAND BAHTI0.26187
TNDTUNUS DİNARI2.9130
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2538
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.28281
OMRUMMAN RİYALİ20.4598
JODÜRDÜN DİNARI11.1218
VNDVİETNAM DONGU0.00034
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.4172
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27987
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.6006
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