TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09589
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07740
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6363
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.8893
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09289
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1445
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.8768
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.72075
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5549
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05991
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.36368
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00056
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.87802
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16405
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.52571
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00721
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3942
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10712
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2712
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0161
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00660
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06185
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01880
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.8563
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02707
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15541
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9433
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.39211
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.50172
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.52570
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00076
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1926
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1599
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08142
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.9126
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14286
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00626
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.52570
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.26187
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.9130
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2538
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.28281
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.4598
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.1218
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.4172
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27987
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.6006